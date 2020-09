Telliskivi Loomelinnak avas uue galerii

Telliskivi Loomelinnaku galerii avanäitus «Huvitavad ajad» toob vaatajateni noore andeka kunstniku ja filmikunstniku Triin Valvase viimase kuue aasta loomingu. Valvas, kellel on suur fänkond tänu aastaid ilmunud kataloogidele ja kalendritele humoorikatest speedo meestest, näitab oma seni varjus olnud eriilmelisi töid. Kokku kaheksast erinevast seeriast ja 84 teosest koosnev väljapanek annab hea ülevaate Valvase mitmekülgsusest.

«Valisime avanäituseks mitte veel üleliia tuntud kunstniku Triin Valvase teosed. Triinu stiil on värske ja naljatlev, tänasesse päeva, mil hirmufoon eriti tuntav, vägagi sobiv ja positiivne väljapanek,» ütleb Telliskivi Loomelinnaku sisujuht ja näituse kuraator Bianka Soe. Triinu detali- ning fantaasiarikas looming on sündinud argipäeva tähelepanekutest, millele on kirsiks tordil humoorikas vint peale keeratud. «Valvase stiil on läbi aastate muutunud, aga olenemata sellest, kas pildilt vaatab vastu klassikalises stiilis vaikelu või tuttavlik karakter, panevad need peaaegu alati muhelema,» lisab Soe.

«Huvitavad ajad» on Triinu viimase kuue aasta loomingu ülevaade. Väljapanek avab muuhulgas eesti meeste hingeelu, meenutab vanu nostalgilisi action-filme ja portreteerib turistide kurb-naljakat elu kuurortites. «Elu balansseerimine huumoriga on väga oluline,» kinnitab ka Valvas ise, kelle peen ja sageli must huumor, mis on peidetud nii piltidesse kui tekstidesse, lisab tema loomingule helge oreooli.

Triin Valvas, kes hetkel elab Londonis, on muuhulgas kaasa löönud mitmete tunnustatud filmide juures nagu «Tenet», «Tõde ja Õigus», «Karv» jpt ning illustreerinud kogukonna raamatu «Õhus on Kalamaja».

Loomelinnaku kahele poetänavale loodud galerii eesmärk on tuua kunsti külastajateni mängulises ja hubases võtmes. «Galerii vaheldub kohvikute ja poodidega. Näitusel ringi vaadates on igati aktsepteeritud samal ajal krõbistada küpsist või juua kohvi, kaaslasega juttu rääkida. Sosistamine pole siin kohustuslik,» ütleb Bianka Soe. «Oleme alles jätnud oma plakatiseinad ja muutnud poetänava galeriiks võimalikult orgaanilisel viisil, et külastajal oleks siin lihtne liikuda ja aega veeta,» lisab Soe.

Galeriis hakkavad näitused vahetuma iga paari kuu tagant. Esitlemisele tulevad nii noored ja kohati veel tundmatud kunstnikud Eestist ja välismaalt kui ka vanema generatsiooni tuntud tegijaid. Novembris on eksponeeritud tunnustatud graafiku ja illustraatori Urmas Viigi teosed.

Telliskivi Loomelinnak on koduks ligi 250le loomeettevõttele ja vabaühendusele. Linnakus asub mitmeid galeriisid ja kultuuriasutusi nagu Fotografiska Tallinn, Dokfoto Keskus, Väligalerii, Vaba Lava, Sõltumatu Tantsu Lava jpt. Loomelinnakus leiab aastas aset pea 800 erinevat kultuurisündmust ja linnakut külastas eelmisel aastal üle 2 miljoni inimese.