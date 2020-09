Pianist Kadri-Ann Sumera kirjutas raamatu

See on raamat hetkedest. Sama ehedalt, valusalt, lõbusalt, nagu need elus ette tulevad, on Kadri-Ann Sumera, Eesti üks mitmekülgsemaid pianiste, need kirja pannud. Konkursid. Matkad. Inimesed. Unenäod. Isa Lepo Sumera. Võõrad linnad. Kodused paigad. Sõnadega joonistatud pildid. Või tuleks öelda: sõnadega kirjutatud muusika.