Herald avaldas uue albumi nimiloo video

Albumite koha pealt on Heraldil väljakujunenud huvitav tsükkel – seni on neid ilmutatud iga viie aasta tagant. Kõlava nimega esikalbum «Heavy Metal Wakes The Beast» avaldati aastal 2005 ning «Gaia» 2010. Nendest kahest vahest veelgi bravuursem «Masin» nägi päevavalgust aastal 2015 ja sai kohe ka kenasti tunnustatud. Nimelt võitis «Masin» Eesti Muusikaauhindade galal «Aasta Metalalbum 2015» väärika tiitli.

Kõik lood siin on eestikeelsed, uuendustest niipalju, et efektina kasutatakse päris sireeni ja plaadil kõlab muidu ainult analooginstrumente kasutava bändi ajaloos esimest korda ka süntesaator. Kokku on albumil kümme lugu ja kestust nelikümmend minutit. Plaat on saadaval CD-na ning mõne aja pärast ka vinüüli formaadis.