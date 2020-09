Eesti Kontsert palub oma täna algaval sügisesel kontserdihooajal siseruumes maske kanda

„Me hoolime oma publiku tervisest ja tahame samas kõik, et Eesti kultuurielu ei vannuks viirusele alla. Kui kätepesu ja maskikandmine on lihtsaim viis end ja teisi nakatumise eest kaitsta, siis tuleb seda julgelt teha. Meie eesmärk on tagada kultuurikatkestuseta muusikaelu toimimine, teadliku ja vastutustundliku käitumisega saame kõik sellele kaasa aidata,“ ütles Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

Kummardusena kahele suurele heliloojale, Veljo Tormisele ja Arvo Pärdile, avab Eesti Kontsert oma sügishooaja erandlikult kahe järjestikuse kontserdiõhtuga. Täna, 24. septembril esietendub Estonia kontserdisaalis Tormise muusikale loodud vaatemänguline lavastus „Ringlemisi“, kaastegevad on Liisi Koikson ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor. „Ringlemisi“ etendub veel 25.09 Pärnu kontserdimajas ja 26.09 Vanemuise kontserdimajas. Jõhvi kontserdimajas jõuab täna Eesti esmaettekandeni Pärdi teose „La Sindone“ uusversioon. Laval on Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Andres Mustoneni juhatusel, solistid on Arvo Leibur (viiul) ja Irina Zahharenkova (klaver). Homme, 25. septembril on kontsert Tallinnas Estonia kontserdisaalis.