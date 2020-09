Klubi HALL tähistab reedel kolmandat sünnipäeva

HALLi eesmärgiks ei ole olla mitte pelgalt klubi, vaid kogukond, kus on olulisel kohal muusika, kunst, klubikultuuri mõtestamine, hoolivus ning võrdsus. Kolme aasta jooksul on ühele suurele peosaalile lisandunud väiksem ja hubasem Mesila korrus ning suvine linnaaed ja ehtsa kiviahjuga pizza-koht Suvila.

HALList on selle aja jooksul saanud rahvusvaheliselt tunnustatud klubi, kust on läbi käinud sellised nimed, nagu Marcel Dettmann, I Hate Models, Ellen Allien, The Horrorist, DVS1, Dasha Rush jpt, kuid niisama oluliseks peetakse platvormi pakkumist kohalikele DJ-dele ja artistidele ning avastamata talentidele. HALLis on toimunud nii kontserte, filmivõtteid kui ka moe-show’sid.

Uksed avatakse juba reedel õhtul kell 21 ning õhtu juhatavad sisse kahe kohaliku artisti, Rando Arandi ja Jako Krulli live-etteasted. HALLi suurest saalist saab selleks õhtuks lebola, kus on piisavalt ruumi ja diivaneid ning kus atmosfääri loovad visuaalid.

Elektroonilise muusika produtsendi Rando Arandi esinemised on tavaliselt ettearvamatud ja unikaalsed, segades omavahel elemente broken jazz’ist, dubtechno’st, broken beat’ist ja jungle’ist ning valades õli tulle modulaarsüntesaatori helidega. Jako Krulli etteaste on samuti improvisatoorne. Kui tema suvel ilmunud album kandus peamiselt IDMi radadele, siis reedene live sõltub suuresti parasjagu valitsevast atmosfäärist ning võib võtta tantsulisema suuna.

Seejärel jätkub sünnipäev Mesila korrusel, kus Tanel Mütt juhatab oma DJ-setiga sisse kolm välisartisti:

Binh on Berliinis tegutsev DJ ja produtsent, kes rakendab DJ-set'tidesse ja loomingusse oma lakkamatu vinüülikogumisharjumuse, mis hõlmab endas house’i-, elektro- ja techno-muusika kulla kaevandamist. Tema edu peitub ajatutes saundides, heas intuitsioonis ja maitses ning loomupärases andekuses. Binh eelistab hoida madalat profiili ning tegutseb DJ-kultuuri põhiseaduse järgi: muusika on alati esikohal.

Nicolas Lutz, plaadifirma My Own Jupiter asutaja, on alati tegutsenud klubikultuuri parimatel äärealadel, otsides pidevalt kõike ebaharilikku, mida muusikast leida võib ning viies rahva tantsupõrandal seeläbi kasvõi kuumaastikele ja sügavale merepõhja. See on mees, keda peab ise kuulma ja nägema, et tema fenomeni mõista.

Suvel The Dark Side of the Moon festivalil Tallinnast vaimustusse sattunud DJ Masda on tagasi! Jaapanis sündinud, Fuji mäe jalamil üles kasvanud ning nüüd nii Berliini kui oma kodumaa vahel pendeldav DJ ja Cabaret Recordsi omanik on teritanud oma hambaid, keerutades vinüüle 90ndatest alates ning võtnud molekulideks lahti techno- ja house-muusika olemuse. Vilunult segab Masda omavahel uut ja vana, olles nimetatud isegi Jaapani underground-muusika parimaks DJks.