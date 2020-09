Estonias esietendub täna Donizetti ooper «Don Pasquale»

«Don Pasquale» paistab Donizetti (1797–1848) rohke loomingu hulgas silma kui üks naljakamaid oopereid, mis iial kirjutatud ja seda suuresti tänu melodramaatilisele huumorile ning eriti kaunitele bel canto aariatele. «Don Pasquale» lavale tulekut peetakse 19. sajandi opera buffa ehk itaalia stiilis koomilise ooperi kõrghetkeks – üheski teises teoses ei väljendu see nii täiuslikult kui just «Don Pasquales».

Milles aga peitub «Don Pasquale» õnneliku lavaelu saladus? «See on lihtsalt täiesti ebatavaline ooper, ainulaadne nii mitmetähenduslikkuse kui topeltmängu poolest,» kirjeldab Bongiovanni. Nagu opera buffa puhul kombeks, põhinevad ooperi tegelased commedia dell'arte ehk improviseeritud komöödia ajaloolistel tegelastüüpidel. Loos juhtub vägagi traagilise alatooniga sündmusi, mis aga oma haarava psühholoogilise põnevuse ja situatsioonikoomikaga on publikut läbi paljude aastate köitnud.

