Filmisaade: kuidas valmis Veiko Õunpuu film «Viimased»

Film esilinastub 25. septembril, aga selles saates näitame sellest ka unikaalset videomaterjali. Sünopise järgi on tegemist põhjamaise vesterniga, mille tegevus toimub metsikus Lapimaa tundras. Filmi peategelane on noor kaevur Rupi (Pääru Oja), kes loodab tundrat õõnestades piisavalt raha kokku kühveldada, et kaevandusküla hingemattev tolm igaveseks jalgelt raputada. Aga töö kaevanduses on seiskunud, sest Rupi põdrakasvatajast isa keeldub oma maid müümast. Kõigele lisaks on manipulatiivne kaevandusboss, hüüdnimega Kalastaja (Tommi Korpela), hakanud silma viskama Rupi sõbra naisele Riitale (Laura Birn), kellesse ka Rupi on salamisi armunud.