Rahvusooperis kuulutati välja publikupreemia tänavused laureaadid

Preemia antakse alati ühele nais- ja meessolistile, kes valitakse välja kevadise publikuhääletuse tulemusel. Kui eelnevatel aastatel on preemia välja kuulutatud teatrikuul, siis tänavusest eriolukorrast tingituna toimus see kevade asemel hoopis sügisel, vahetult enne «Don Pasquale» esietendust.

SEB juhatuse esimees Allan Parik nimetab pikaaegset koostööd teatriga jätkusuutlikuks tegevuseks, mida saab lugeda kümnete aastatega ning publiku kaasamine on oluline osa sellest. «Alustasime preemia välja andmist kümme aastat tagasi ning publiku huvi hääletamise vastu on alati väga suur olnud. See on kindlasti märk meie ühisest teatrihuvist.»

Teatri loomingulise juhi Arvo Volmeri sõnul on tegemist väga tänuväärse algatusega: «Publiku tunnustus soojendab iga artisti südant, me vajame ja naudime seda ning oleme tänulikud, kui näeme, et meie pingutused laval ja orkestriaugus inimestele korda lähevad. Ja mul on väga hea meel, et SEB on järjepidevalt sellele kaasa aidanud.»