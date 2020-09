Toimetajaauhinna tänavune laureaat on Kajar Pruul

Kajar Pruul (sünd. 1959) on lõpetanud 1982. aastal Tartu ülikooli eesti filoloogia erialal ja töötanud ajakirjas Vikerkaar toimetajana alates selle asutamisest 1986. aastal. Lisaks igapäevasele toimetamistööle Vikerkaares on Kajar Pruul aidanud viimase kolme kümnendi jooksul raamatuks viimistleda terve hulga olulisi algupäraseid teoseid, samuti on ta toimetanud mitmeid nõudlikke tõlketekste. Pikaajaline toimetajakogemus, eruditsioon ning täpne eesti keele taju on teinud Kajar Pruulist usaldusväärse kriitiku ja inspireeriva kaasamõtleja nii autoritele kui tõlkijatele.