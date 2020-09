Suurejooneline kontsert Olav Ehala sünnipäeva auks

Sellisel unikaalsel haardel on kaks põhjust. Esiteks on Ehala üks neid suurmehi, kes mõjub nagu kõige muhedam üleaedne. Teiseks on Ehala kunstnik, kelle looming on ühtaegu isikupärane ja avatud, peaaegu kättesaamatult ilus ja samas sügavalt omane. Pole imestada, et suur osa tema kirjutatud muusikast on omandanud vormi loomingulise koostöö vaimus. Niisiis võib öelda, et Olav Ehala ühtaegu andekas kunstnik ja andekas inimene.