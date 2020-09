Kumu filmis särab Miles Davis

Ameerika dokumentalisti Stanley Nelsoni «Miles Davis: Birth of the Cool», mis linastub Tallinnas sel kolmapäeval, pole esimene film Miles Davisest. Ent kõige ülevaatlikum kindlasti. Vaataja ees ei hargne lahti mitte ainult selle suure artisti erakordselt otsinguline muusikaline teekond – bebop´ist cool jazz´i, jazz fusion´i, rock´n´roll´i ja isegi hiphopini –, vaid ka tema kirev eraelu, selle pahupool: narkosõltuvus ja vägivaldsus. Samuti kokkupuuted rassismiga, mis tema kujunemist mõjutasid ja mille vastu ta elu lõpuni võitles.

«See pole mitte ainult film Miles Davise elust. See räägib ka sellest, kuidas on olla mustanahaline Ameerika Ühendriikides,» on öelnud režissöör Stanley Nelson ise. Linateos kandideeris tänavu ka parima muusikafilmi Grammy auhinnale.