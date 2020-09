Väikese Hellero juubelisünnipäeval esitleti veebikogumikku «Regilaulu lugu»

Ühe koostaja, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteaduri Mari Sarve sõnul on kogumik mõeldud nii neile, kes juba tunnevad-teavad regilaulu, kui ka neile, kellele see on esimene kokkupuude meie vanima laulupärandiga. Samuti sobib väljaanne õppematerjaliks regilaulu tutvustamisel koolides ja kursustel. Kogumiku eripäraks on võimalikult eheda esituse kõrval ka see, et salvestuste kõlapilti on jäädvustatud erinevaid laulmiskeskkondi ja liikumisi. «Soovitame laule kuulata stereokõlarite või kõrvaklappidega – sel viisil tuleb salvestuste ruumilisus eriti hästi esile.»