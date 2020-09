Noorsooteatris jõuab lavale sõnadeta lavastus Betti Alveri luuletuse põhjal

Luuletus «Tulipunane vihmavari» jutustab elavalt loo lapse ülekeevast rõõmust uue, unistuste vihmavarjuga mängides ja lohutamatust valust, kui ta leiab selle katki murtuna. Karl Sakrits toob enda tõlgenduses teatrilavale kahe õe lapsepõlvemängud ja lusti, rõõmud ja tujud – ning vihma, mis kõneleb ladina keelt. Betti Alveri tuntud luuletuse põhjal on sündinud sõnadeta visuaalteatrilavastus, mis on mõistetav vaatajatele alates kolmandast eluaastast, nende seas ka neile, kes eesti keelt ei valda.

«Kirjanik Betti Alver on luuletajana mulle südamelähedane olnud juba lapsepõlvest,» ütles lavastaja Karl Sakrits. «Oleme mõlemad Jõgeva lapsed, ehkki sündinud ja elanud väga erinevatel aegadel. Ma ei ole Bettiga kunagi kohtunud, kuid tema luulet lugedes tunnen siiski, et oleme tuttavad.»

Betti Alver on rääkinud «Tulipunase vihmavarju» sünniloo kohta, et ta pole midagi juurde luuletanud, kõik juhtus täpselt nii nagu luuletuses kirjas on. «Mina siiski luuletasin juurde – enda ja näitlejate lapsepõlvemängude põhjal. Nii sündiski pea sõnatu lavastus, mis loodetavasti pakub palju rõõmu praegustele ja äratundmist endistele lastele,» ütles Sakrits.