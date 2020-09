LGBT+ filmifestival Festheart kasvas kahekordseks

Homofoobiast politseijõududes ja ajakirjanike püüdlustest neid paljastada räägib Rumeenia draama «5 minutit». Laupäeva alustab südamlik Taani perefilm «Täiesti normaalne perekond», milles režissöör Malou Reymann toob vaatajateni autobiograafilise loo teismelise tüdruku ja tema isa suhetest pärast seda, kui isa on perele tunnistanud oma transsoolisust. Põhjamaadega jätkates liigutakse Rootsisse, kus valminud film «Meiega on lõpp» on üldinimlik draama ühe suhte purunemisest, mille osalised ei oska oma eluga edasi minna.