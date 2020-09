Kinno jõuab muumi-looja Tove Janssoni eluloofilm

Helsingi, aasta 1945. Sõja lõpp on toonud uut hingamist kunstnik Tove Janssoni kunstilisse ja ühiskondlikku vabadusse. Kaasaegne kunst, uimastavad peod ja avatud suhted abielus poliitikuga: tema ebatraditsiooniline elu viib ta vastuollu oma skulptorist isa rangete ideaalidega. Tove vabaduseihaldus pannakse proovile, kui ta kohtab teatridirektor Vivica Bandlerit. Armastus Vivica vastu on elektrit täis ja kõikehävitav, kuid Tove hakkab mõistma, et see armastus, mida ta tõeliselt igatseb, peab olema vastastikune.