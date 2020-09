Uutel kodumaistel filmidel ei lähe kinodes hästi, kuid veebiplatvormidele ka ei kiputa

Eesti filmi instituudi juhataja Edith Sepp kinnitas ERRile , et uute Eesti filmide madalate vaatajanumbrite põhjal inimesed massidena kinno ei lähe, kuid sama tendentsi võib tema sõnul näha kogu maailmas. Kuigi nad on filmi instituudi poolt pakkunud tegijatele võimaluse tuua oma uus film välja otse veebiplatvormil, siis seda varianti ikkagi veel ei soovita.

«Tegelikult me arutasime juba märtsis, et «Hüvasti, NSVL» või «Rain» võiksid tulla välja veebiplatvormil, aga praegu ei ole ikka Eesti filmitegijad selleks veel valmis,» ütles Sepp ERR-ile ja lisas, et isegi kui saalidesse tuleb väga väike publik, siis eelistatakse ikkagi kinos välja tulla.

Artise Kino juht Rein Palosaar lisas rahvusringhäälingule, et määramatust on tõesti palju: «Praegu on üldse selline väga raske aeg, et kõik eelnev väljakujunenud mustrid suures osas ei tööta ning on keeruline ennustada, kuidas täpselt mõnel filmil võib minna,» nentis Palosaar ja lisas, et seni esilinastunud Eesti filme käiakse vaatamas, kuid siiski pigem vähe.