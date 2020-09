Ilmus Iraani kirjandusklassiku ühiskonnakriitiline lühijuttude kogumik

Kirjanik Paavo Matsini arvates on jutukogu mõtlemapanevalt ootamatu ja euroopalike arusaamade järgi kaunis dekadentlik. «Eesti lugejale juba tuttava meisterlikult morbiidse «Pimeda öökulli» autor jätkab siin oma kõrgesteetilist irvitamist elu ja olude üle,» leiab ta. Tallinna Ülikooli Lähis-Ida kultuuriloo lektor Helen Geršman lisab, et Hedayati lühijutud on ühiskonnakriitiline segu absurdist, illusioonidest ja pilast. Ta jätkab: «Hedayati puhul on tähelepanu vääriv ka tema kuulumine ajastusse, kus islamimaailm oli väga enesekriitiline, mis ühel või teisel viisil kajastub läbivalt siinses kogumikus.»