Vana Baskini teater riigilt toetust ei saa

Tõnis Lukas rõhutas, et rahvuskultuurilises tähenduses pole Vana Baskini teater võib-olla kõige originaalsem, aga kindlasti tuleb arvestada seda regionaalset tööd, mida nad teevad, kirjutab ERR-i uudisteportaal .

«Ma suunasin täiendavalt 60 000 eurot programmi Teater Maale, kust rahastatakse just väiksematesse kohtadesse sõitmist ja etenduste andmist, sealt saab täiendavat tuge Vana Baskini teater, aga teised ka.»

«Eelnevatel aastatel on Vana Baskini teater saanud 30 000 eurot, võrdluseks Teater Maale programm saab aastast 150 000 kuni 200 000 eurot, kuhu lisandub sel korral veel 60 000 eurot,» tõdes Lukas ja kinnitas, et nüüd on Teater Maale projekti maht juba üle 200 000 euro.