Kinodesse jõuab film sürrealist Ülo Soosterist

Sooster korraldas ka Krassini tänaval kuulsaid «teisipäevi», kuhu kogunes Moskva põrandaalune seltskond. Ametlikult oli ta graafik, teadusliku ulme illustraator, mitteametlikult eksperimentaalmaali meister, esimene nõukogude sürrealist, kelle isiklik metafüüsika peegeldus tema omapärases stiilis. Ülo Sooster suri 1970. aastal oma ateljees Moskvas vaid 46-aastasena ning tema surma põhjus on senini jäänud mõistatuseks. Ta elu oli dramaatiline, intensiivne ja täis vastuolusid, tema mõju Eesti ja Vene kunstielule on märkimisväärne, tema kunstipärand intrigeeriv ja hindamatu.

Film on üles võetud neljas riigis: Venemaal, kus kunstnik töötas, Eestis, kus ta sündis ja kuhu on maetud tema põrm, Kasahstanis, kus ta oli vangilaagris, ja Iisraelis, kus elab praegu tema pere. Film on omamoodi rännak ajas ja ruumis, mille teeb läbi kunstniku poeg Tenno Sooster.

Filmi režissöör ja stsenarist on Lilija Vjugina, operaator Sergei Sõrbu, monteerija Sergei Voronin, helilooja Timo Steiner. Filmi tootjad on Baltic Film Production, AVC Charity ja Reval Film, filmi peaprodutsendid on Marianna Kaat ja Maia Avelitševa. Filmi on toetanud Eesti Filmi Instituut ja Eesti Kultuurkapital. Film on valminud koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga.