Kultuuri lühiuudised

8. oktoobril asendab ERSO kontserdil Deniss Matsujevit Venemaalt pärit Saksamaal resideeriv USA pianist Kirill Gerstein, kes on õppinud nii klassikalist kui džässklaverit ning kelle õpetajate seas on olulisel kohal legendaarne Dmitri Baškirov. Gersteini interpretatsiooni tunnusjoonteks on selgus, intelligentsus ja virtuoossus, millega alati kaasneb energiline ja fantaasiaküllane muusikaline kohalolek. Kontserdi kava on pühendatud Tšaikovski muusikale, solisti esituses kõlab helilooja teine klaverikontsert.