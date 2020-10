Olga ja Priit Pärn illustreerisid koos pojaga esmakordselt lasteraamatu

Olga Pärna sõnul sündis idee raamat kolmekesi illustreerida juhuslikult: «Kui otsisime raamatule originaalset visuaalset stiili, liitus meiega ka poeg Märt, kes tegi meie piltidest oma versioone. Tema piltides oli ainult lapsele omast joone vabadust ja uljust, samuti üllatavaid väikeseid detaile, mis meie meelest andsid hästi edasi raamatu sisu. Skaneerisime need joonistused ja värvisime arvutis. Raamatu vinjetid joonistasime Priit ja mina. Oli huvitav ülesanne kõik pildid omavahel kokku sobitada. Kasutasime ägedaid, erksaid värve ja mustreid ning tulemus tundub meile endile väga põnev!»

Kirjastaja Tiina Tammeri sõnul on «Kõhu mäss» mitmel moel värske raamat: «Perekond Pärnade ühine looming on uudne, pisut isegi ehmatav, aga seda ainult heas mõttes. Huvitavaid mõtteuperpalle neis piltides juba jagub. Helena Koch on samuti valinud küllaltki ebatavalise viisi lastele mõningate asjade selgitamiseks. Samas ei mõju tekst näppuviibutavalt, vaid parajalt lapsepäraselt ja seikluslikult.»