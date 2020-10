Mängufilmi «Teneti» ülemaailmne tulu ületab 300 miljonit dollarit

Reuters kirjutab, et «Tenet» pole pakkunud Ühendriikide publikule sama suurt huvi, kui režissöör Chritopher Nolani teised filmid nagu «Inception» ja «Dunkirk». Ühe põhjusena USA turul toob ajaleht välja, et inimesed kardavad kino külastada koroonaviiruse tõttu. USAs on teada 7 639 791 koroonapositiivset. Lisaks on veel paljudes osariikides koroonapiirangute tõttu kinod suletud (näiteks Los Angeles ja New York).

USAs on film teeninud 45,1 miljonit dollarit. Tavalises olukorras oleks see 200 miljonit dollarit maksva filmi kohta kehv tulemus. Pandeemia ajal aga tuleb arvestada teistsuguste tulemustega kui muidu. Mängufilmi ülemaailmne kassatulu on nüüdseks umbes 307 miljonit dollarit ehk ligi 261 miljonit eurot.