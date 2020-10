15. oktoobril ilmub ansambli Meie vinüülplaat «Helgiheitja», millel on üheksa lugu aastatest 1973–1974. Kokku on valmimas 350 plaati – 200 musta, 75 sinist ja 75 valget. Värvilised plaadid on nummerdatud ja rangelt limiteeritud tiraažiga. Plaadi ettetellimine on nüüd alanud. Oma ostusoov meiliaadressile antikordemets@gmail.com.