Sõltumatu Tantsu Lava uuslavastuses kohtuvad kehad ja tehnoloogia

«Two Body Orchestra» on hübriidne kontsert-tantsulavastus, mille keskmes on kehad kui organitest, impulssidest, tehnoloogiatest ja väljamõeldistest koosnevad võrgustikud – orkestrid iseenesest. Lavastuses viiakse kehade ja tehnoloogiate vahelised erisused piirini, kus vaevu hoomatavad liigutused, nagu hingamine, väike kehaasendi muutus, hakkavad mõjutama ja looma heliruumi. Balanseeritakse maagia ja teaduse piirimail, jättes ruumi nii intensiivsusele, haavatavusele kui ka imekspanule.

Külli Roosna ja Kenneth Flaki uus lavastus ei otsi tüvitekste ega lugusid, ei tõstata sotsiaal-poliitilisi vaatenurki, ei kaeva inimhinge sügavamates soppides ega esita ebameeldivaid küsimusi. «Two Body Orchestra» toob publikuni keha tema paljususes ja võimekuses luua igale saalisolijale ainult oma keha ja ihuga tajutav tähendusruum, milles turgutatakse vaataja reaktsioone ja emotsioone. Külli ja Kennethi jaoks on tantsiv keha oma intiimsuse, intensiivsuse, haavatavuse või imekspanu võimega piisav, et edastada tunnet, mida me sõnades ei suuda väljendada, kuid jätkuvalt otsime, et olla dialoogis nii iseenda kui meid ümbritsevaga.