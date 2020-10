Nooruse galeriis avatakse Pallase tudengi Berta Kisandi näitus

Berta Kisand õpib meediadisaini Kõrgema Kunstikooli Pallase IV kursusel. Folk, loodus ja veidrad karakterid on olnud Berta loomingus läbiv teema. Seni on tema illustratsiooni- ja graafilise disaini töid eksponeeritud Haapsalu Graafilise Disaini Festivalil, tüpograafianäitusel «Kirjapildid Pallasest», Ilon Wiklandi nimelise noore kunstniku preemia konkurssi tööde väljapanekul ning Vanalinna Hariduskolleegiumi lõputööde ekspositsioonil.

Berta Kisandi audiovisuaalse isikunäituse «Nõgesetee» idee sündis Ungaris Moholy-Nagy Művészeti Egyetemi ülikoolis Antal Bodóczky juhendatud installatsioonikursusest. Näituse mõte on viia vaataja audiovisuaalsele ajarännakule müstilisse Eesti ajalukku, ühendades video, heli ja nõgeselõhna.

Ekspositsioon toob külastajani nõia, kes tegeleb ravimtaimede korjamise ning posimisega. Kuna Eesti folklooris on kõige suurem maagiline jõud sõnal, on traditsiooniliselt salmide lugemine lahutamatu osa tervendamisest. Nõges on seejuures imerohi, mis ravib nii keha väljaspoolt (tervendab nahka, juukseid) kui ka seestpoolt (immuunsussüsteem, seedimine) ning kõigele lisaks ajab majast kurjad vaimud välja ja tõstab kirge.