Järgmine suur asi pole asi

Tehnoloogia kiire areng ning ülemaailmsest koroonakriisist põhjustatud muutused majandus-, sotsiaal- ning kultuurielus ning samuti turismisektoris on viinud selleni, et paljud meie praegused töökohad muutuvad selleks ajaks, kui meie lapsed tööealiseks saavad, täielikult. Võib olla üsna hirmuäratav, kui kiiresti muudab käimasolev kriis ja uute vajaduste ilmsikstulek tööhõivet ja karjääri. Niisiis, kuidas me võtame need muudatused omaks ja valmistame oma noori ette karjäärirevolutsiooniks või asendame nõudlusest kadunud ametid uute oskustega?

Teeme juttu disaineri elukutsest ning tema rollist konkurentsivõime kasvatamisel kuna tugevalt langenud eksport vajaks turgutamist. Disain on välja kasvanud stiliseerimisest ning muutunud valdkonnaks, mille ülesandeks on lahendada keerulisi tehnoloogilisi ja sotsiaalseid probleeme. Suurettevõtted kaasavad disainereid üha keerukamate väljakutsete lahendamisel, alates isesõitvatest autodest kuni inimbioloogiani. Heade disaintoodete taga on loominguline ja sotsiaalne intelligents.

Ainult tõsine pühendumus, empaatia, investeering innovatsiooni ja uuringutesse pidades silmas teostatavust, materjali säästlikkust ja jätkusuutlikkust, aitab tuua turule uusi elu mugavamaks tegevaid keskonnasõbralikke tooteid, tervist säästvaid ja eluiga pikendavaid teenuseid ning õnnelikku elukeskonda. Ideaalse tulemuse saavutamiseks on võtmeküsimuseks erinevate valdkondade üksmeelne koostöö. Disainerid, insenerid, teadlased, antropoloogid, finantsistid, tootjad.

Kui palju me tegelikult teame, millega tegelevad tänapäeva disainerid maailmas ja millised on nende tuleviku väljakutsed. 20.sajandi lipukiri "Vorm järgib funktsiooni" on asendunud kreedoga "Funktsioon järgib inimese vajadusi, vorm järgib inimese käitumist". Hea kujundus muudab toote hõlpsasti kasutatavaks ja sellest on saanud tänapäeva disaini kuldreegel. Välimust või vormi viljeletakse inimese tunnetuse ja käitumise uurimise kaudu. Mida paremini me mõistame, kuidas inimesed mõtlevad, tunnevad ja käituvad, seda parema toote saame kujundada, et muuta see inimestele intuitiivseks.

Mõned aastad tagasi tegi väljaanne Fast Company (Suzanne LaBarre) ülevaate tuleviku disaineri elukutsest.

Kasvutrendi näitab nõudlus digitaalsete disainerite järgi. Alates nutikate vidinate ja süsteemide kujundamisest kuni rakenduste ja tehnoloogia arenguni. Rõõmustab, et Eestis on kasvanud kiiresti kasutajaliidese- ja kasutajakogemuse (UI User interface design, / UX user experience design) disainerite kogukond. Põhiliselt investeerivad sellesse disainiliiki finantsteenused, kuna peavad parandama oma rakendusi ja digiteenuseid kasutavate klientide lojaalsust.