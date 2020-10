Väikekandlemängijad peavad Viljandis festivali

Festivali eestvedaja Margit Kuhi sõnul on see kokkusaamine kandlemängijate jaoks väga oluline võrgustiku tugevdamiseks, repertuaari vahetamiseks ning motivatsiooni ja inspiratsiooni ammutamiseks. Seda nii laste kui täiskasvanute tasandil. «Kõige tähtsam on mängurõõm ja koosmäng ja sellele festivalil keskendumegi,» lisab Kuhi.

Kannel on kõige vanem keelpill Eestis. Selle pilli vanuseks arvatakse olevat paar tuhat aastat. Kannel on väga tihedalt seotud läänemeresoome, balti ja Loode-Venemaa rahvakultuuriga. Väikekannel on 5–14 keelega, viiekeelne kannel on olnud kasutusel Karjalas ja Soomes, kuue- või seitsmekeelne Baltikumis ja Loode-Venemaal.