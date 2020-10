eˉlektroni voogteater muutub rahvusvahelisemaks

Kell 13 tutvustab Hiroaki Umeda Tokyost oma projekti «Dancing with the Science» («Tantsides teadusega»). Jaapani avangardkunsti juhtfiguuri Hiroaki Umeda juhitud vestlusringis tutvustatakse teaduse mõju ja rolli etenduskunstis. Koreograaf ja multidistsiplinaarne kunstnik arendab teemasid ka ajast, ruumist, valgusest ja helist. Lisaks tutvustatakse projekti «Holistic Strata», mis põhineb kunstniku post-antropotsentrilisel vaatenurgal, vaatluse all on lihaste ja visuaalse materjali sünkroniseerimine etenduse ajal. Umeda looming on tuntud tugeva digitaalse läbikomponeerituse ja holistilise kunstimetoodika poolest, mis ei pea tantsuks mitte ainult keha liikumise füüsilisi elemente, vaid ka optilisi, akustilisi, sensoorseid ja ennekõike ruumitemporaalseid komponente.

Vestlus Hiroaki Umedaga toimub inglise keeles ning saab teoks kuni aasta lõpuni kestva eksperimentaalse programmi «fruitful misunderstandings. kunst+teadus» raames, mille eesmärgiks on ühendada hariduse-, kunsti- ja teadusküsimustega tegelejaid üle maailma.

Kell 19 alustab Sõltumatu Etenduskunstide seeria New Yorgis EdgeCut ja New York Live Arts esimene online-sündmus CAPTIVITY! Üles astuvad erinevad rahvusvahelised kunstnikud, teemad liiguvad etenduskunstide, kunsti ja teaduse piirimail. Praeguse hetke olulistele loomingulistele küsimustele otsivad vastuseid nii etenduskunstnikud kui ühendused, mis said valituks läbi konkursside – Carrie Sijia Wang, Emily Twines, Theatre In Quarantine, Kate Ladenheim + The RAD Lab jne. Sarja kureerivad Heidi Boisvert ja Kat Mustatea.