Eesti hakkab jõudsamalt kaitsma oma veealust kultuuripärandit

Kultuuriminister Tõnis Lukas (Isamaa) selgitas, et Eesti on mereriik ja nii Eesti vetes kui ka rahvusvahelistes vetes kodumaa lähedal leidub hulgaliselt veealust pärandit, mis vajab kaitset.

Veealune kultuuripärand on kõik inimese olemasolu jäljed, millel on kultuuriline, ajalooline või arheoloogiline iseloom ja mis on vähemalt 100 aastat olnud osaliselt või täielikult, ajutiselt või pidevalt vee all.