Akadeemia kirjutab. Vabadus hambuni relvis seisab

4 Siinkirjutaja meelest on üks parimaid seda poleemikat kokkuvõttev kogumik Voss, Wilson 2017.

5 Siinkohal võib esile tõsta nt Tzara lähikondlase ja Itaalia ühe huvitavaima dadaisti Julius Evola hinnangu: “Dadaismile järgnes peagi sürrealism, mis minu arvates andis tunnistust taandarengust” (Evola 2009: 22).

6 20. sajandi üks huvitavamaid automaatkirjutamise tagajärjel sündinud teoseid ei pärine mitte sürrealistide, vaid hoopis William Butler Yeatsi sulest, kes pani kirja oma meediumist naise sõnu ja lõi nõnda teose A Vision. Vt Yeats 2008.7 Eesti kontekstis vt nt Abiline 2013.

8 Vt nt Saksamaal selle aja teadlaskonna ja kunstiringkondade poleemikat okultismiga Corinna Treiteli teedrajavast raamatust A Science for the Soul (Treitel 2004). Freudi ja Jungi okultistlikud huvid on kirjanduses viimse detailini läbi uuritud. Freud ütles, et kui ta saaks oma elu uuesti elada, ehitaks ta karjääri üles parapsühholoogiale, mida Jung tegigi: tema doktoritöö Zur Psychologie und Pathologie sogenannter occulter Phänomene: Eine psychiatrische Studie (1902) ehitus üles spiritismiseansside eritlusele.

9 Freudi kohta vt raamatu joonealust märkust nr 17 (lk 37), Jungi kohta vt Shamdasani 2009.

10 Tugevat kriitikat säärasele käsitlusele on teinud nt Ananda K. Coomaraswamy. Vt kirjutisi kogumikust Coomaraswamy 2016.

11 Automatistlike tehnikate kasutamise kohta vt nt Kelomees 2008.

