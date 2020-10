Akadeemia 10. nr tutvustus

Oma satelliit on praegu kosmoses rohkem kui sajal riigil, kuid kosmoseriikide sekka arvatakse vaid need, kes on võimelised oma kanderaketiga satelliidi ka orbiidile viima. Kosmose üliriikideks nimetatakse USAd, Venemaad ja Hiinat, kes on korraldanud mehitatud kosmoselende. Aga 2018. aastal hämmastas Hiina kõiki sellega, et saatis aasta jooksul kosmosesse rohkem rakette kui ükski teine riik. Hiina raketiarenduse ja kosmonautikaga seotud projektidest, organisatsioonidest ning inimesetest annab põhjaliku ülevaate Uno Veismann. Esimene satelliit Dong Fang Hong saadeti kosmosesse 1970. aastal ja peatselt hakkas Hiina teistele riikidele osutama satelliitide orbiidile viimise teenust. Ehitati välja kosmodroomid Jiuquan, Xichang, Taiyuan ja Wenchang. 15. oktoobril 2003 viis kanderakett CZ-2F kosmosesse esimese Hiina taikonaudi Yang Liwei. Järgnesid aina pikemad lennud, väljumised avakosmosesse, kosmoselaboratooriumid nimega Tiangong, esimene Hiina naine (Liu Yang) kosmoses (2012). Praegusteks kosmosetööstuse katusorganisatsioonideks on 1999. aastal moodustatud Hiina aerokosmose teaduslik-tehniline korporatsioon CASC, mille tegevusvaldkond hõlmab kosmoserakettide ja orbitaalkomplekside väljatöötamist, ning 1956. aastal rakettrelvastuse tootmiseks loodud umbes 8000 töötajaga Hiina aerokosmose teaduslik-tööstuslik korporatsioon CASIC. Hiina panustab jätkuvalt kosmose relvastamisele ja raketitõrjesüsteemidele, milleks on konstrueeritud hargnevate tuumalaengutega mandritevahelised raketid ja aerokosmilised tiibraketid. Kokkuvõtteks saab öelda, et Hiina on uuel sajandil jõudnud raketi- ja kosmosetehnoloogias USA kannule ning mööda läinud Venemaast — eesmärk on saada aastaks 2045 maailma liidriks kosmose hõlvamises.

Aga viimasel ajal keerleb kogu fantaasia kosmose koloniseerimisest planeet Marsi ümber. Riho Nõmmik selgitab, millised „mugavused“ seal ees ootavad. Probleem on selles, et inimese võimalust viibida kosmoses piiravad kaks radiatsioonivälja, mille tekitavad galaktilised kosmilised kiired ja Päikese energiaosakesed. Galaktilised kosmilised kiired põhjustavad möödapääsmatult tee surmava kiirgusannuseni. Selle tee pikkuse määrab Päikese aktiivsus — tõenäosuslik risk, mis tuleneb Päikese energiaosakeste (PEO) põhjustatud kiirgusdoosist. Nn PEO sündmustega seotud risk puudub ajal, mil Päikese aktiivsus on miinimumis. Muul ajal on võimalik riskist hoiduda varjestuse abil, mille paksus näiteks alumiiniumi puhul on vähemalt 15 g/cm2. Autor on veendunud, et Marsi ekspeditsiooniga kaasneb paratamatult hädaohtlik kiirgusdoos ja riskantne vahepeatus Kuul. Inimese pikemaajaline viibimine Marsil on võimalik ainult mitmekümne meetri paksuse pinnasekihi all. Seega pole inimesel tapva kiirgusohu tõttu vähimatki põhjust ega mingit mõtet väljuda Maad kaitsva atmosfääri ja magnetvälja taha. Selleks et rahuldada oma uudishimu ja jälgida Maad kosmosest, on küllaldane keerelda maalähedasel orbiidil Maa magnetvälja kaitse all.