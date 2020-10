Nobeli kirjanduspreemia võitis tänavu USA poetess

Glück sündis 22. aprillil 1943 New Yorgis ungari juutide järeltulijate perekonnas. Ta õppis Columbia Ülikoolis, kuid ei lõpetanud seda. Noorena kannatas ta raskeloomulise anoreksia all.

Glücki loomingu peateemadeks on trauma, iha, kurbus, üksindus ja loodus. Tema kirjanduslikus käekirjas seguneb autobiograafilisus motiividega klassikalistest müütidest. Glücki esikkogu «Firstborn» ilmus 1968. aastal, kokku on ta seni avaldanud kaksteist luulekogu. Kirjanduslik läbimurre saabus 1975. aastal ilmunud koguga «The House on Marshland». Seni viimane kogu – «Faithful and Virtuous Night» – ilmus 2014. aastal.

Ühtlasi on ta avaldanud kaks esseekogumikku: «Proofs and Theories: Essays on Poetry» (1994) ja «American Originality: Essays on Poetry» (2017).

Glück on olnud kaks korda abielus, ta on üks poeg. Ta elab Massachusettsi osariigis Cambridge’is ning töötab Yale’i Ülikooli lektorina.

Louise Glücki luulekogud:

«Firstborn» (1968)

«The House on Marshland» (1975)

«Descending Figure» (1980)

«The Triumph of Achilles» (1985)

«Ararat» (1990)

«The Wild Iris» (1992)

«The First Four Books of Poems» ( 1995)

«Meadowlands» (1997)

«Vita Nova» (1999)

«The Seven Ages» (2001)

«Averno» (2006)

«A Village Life» (2009)

«Poems: 1962–2012 (2012)