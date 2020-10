Kinoteatrilt uus lavastus

Kinoteatri uus lavastus räägib köielkõndimisest. Treenijaid on kaks: tsirkusetaustaga Charles ja teadlane Caro. Eesmärk: ületada Niagara juga köiel, mis on 330 meetrit pikk ja tõmmatud 50 meetri kõrgusele vee kohale; takistusteks tugev tuul ja vee kondenseerumisest tekkiv udu.

«Niagara ületamine» on Peruu näitekirjaniku Alonso Alegría lugu maailmakuulsast köielkõndijast Charles Blondinist (1824–1897), kes esimese inimesena kõndis köiel Niagara joa. Ja siis tegi ta seda veel ja veel – seotud silmadega, enda ees käru veeretades, poolel teel omletti valmistades ... Pärast järjekordset menukat ületamist saabub Blondini juurde nooruk, kes seab ta saavutused kahtluse alla ja nõuab, et Blondin teeks midagi, mis on päriselt vaeva väärt. Algavad treeningud.