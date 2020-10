Von Glehni Teatris lavastab Margus Prangel

Need on peamised küsimused, millele Margus Prangel lavastajana vastust otsib. «Inimestena oleme me kõik tugevad teoreetikud, aga kui asi puudutab armastust ja kaaslase valikut, siis kellel meist ei oleks kentsakaid, piinlikke, koomilisi, hulluksajavaid, pööraseid ja kindlasti ka õnnelikke seikasid, mida jagada? Gogol näitab oma komöödias, kui keeruliseks võib inimene ise ajada asjad, mis peaksid olema lihtsad ja loomulikud ning tulema ausalt ja südamest,» rääkis Prangel ning lisas, et igale näitlejale on selles loos ja rollis oma väljakutse olemas. «Õnnestunud kokkumängu puhul peaks see andma meile tragikoomilise farsi, mis on nauditav nii näitlejale mängida, kui publikul vaadata.» Gogoli «Naisevõtt» on Nõmmel tegutseva Von Glehni Teatri näitetrupi esimene katsetus klassikalise materjaliga. «Lähtusime ajastutruust olustikust - kostüümid, rekvisiidid, heli- ja lavakujundus on võimalikult ajastutruud. Püüame tabada aegumatut mõõdet, mis kõnetas vaatajat 19. sajandi algul ja kõnetab ka täna. See teebki klassikast klassika,» selgitas Prangel.