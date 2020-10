Peeter Simmi uus film kandideerib PÖFFi peaauhinnale

«Vee peal» on varateismelise poisi kasvamise lugu 1980ndate alguse sumbunud õhustikuga Eesti väikelinna tagahoovis. Tundliku loomuga Andrest kasvatavad vanavanemad. Tema ainsateks sõpradeks on vangis istunud Valter, lollipaberitega Kolla ja teised värvikad tegelased, kes elavad sama hoovi peal. Ainus koht, kuhu põgeneda «lapsepõlve lõpu» katsumuste eest, on järv – sinna saab end päevadeks õngitsema unustada.