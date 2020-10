Reedel, 9. oktoobril esitlevad Tallinnas Kinomajas toimuval kontserdiõhtul kohalikud metal-ansamblid Taak ja Intrepid oma uusi albumeid, mis kannavad vastavalt nimesid «Põgenemiskatse» ja «Unused Imaginative Capacity». Ühtlasi astub üles ansambel Catafalc. Taak on teatanud, et praeguses koosseisus jääb see etteaste neile viimaseks, kuna grupist on lahkumas solist ja peamine sõnadekirjutaja Mart Kalvet.