Äsja tähistas oma sajandat sünnipäeva luuletaja Kalju Lepik. Paarkümmend aastat tagasi oleksime ta kohta öelnud «välis-Eesti luuletaja», kuid aeg on teinud siin minu meelest korrektiivid ning Kalju Lepik on saanud osaks ühtsest Eesti kultuuriloost, ta on jõudnud alatiseks koju – mis on parim, mis võib juhtuda paguluses kodumaad igatsenud loomeinimesega.