Õudusjudinad Sõpruse suurel ekraanil

1958. aasta «Dracula» on üks paljudest Bram Stokeri raamatu ekraniseeringutest. See on ka üks mitmest filmist, kus Dracula on Sir Christopher Lee, legendaarne gooti kurjus näitleja kehas. Aga võib öelda, et just Terence Fisheri poolt tehtud versioon on andnud aristokraatlikule vereimejale sensuaalse ja võika hoiaku, mille järgi seda tegelast tänini peamiselt tuntakse. Film on tehtud kuulsas briti filmistuudios Hammer Film Productions, mis tõi 50ndatel rahvusvahelisse kinolevisse lisaks Draculale ka tuntud versioonid Frankensteinist või Muumiast.