Esietendub TÜ Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti 13. lennu diplomilavastus

Lavastaja on enda diplomilavastuse kohta öelnud järgnevalt: «Lavastus vaatleb tõde. Me uurisime tõe kontseptsiooni, tõe väärtust, tõe absoluutsust. Mismoodi tõed koos eksisteerivad ja omavahel suhestuvad? Kas eksisteerib tõdede summa või vahe? Kas tõde on olemas ja kuidas seda leida ja hoida? Lavastus tekitab palju küsimusi ja annab võimaluse leida ka vastuseid. Igaühel vastavalt iseenda tõetundele.»