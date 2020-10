Julien Temple saluteerib Kumu filmis Havannale

Julien Temple sai tuntuks Sex Pistolsi libadokumentaalfilmiga «The Great Rock´n´Roll Swindle», ka tema edasise karjääri tippudeks on olnud muusikafilmid: «The Filth and the Fury», «Glastonbury», «The Future Is Unwritten: Joe Strummer». Ta on teinud ka muusikavideosid, näiteks The Rolling Stonesile, Iggy Popile ja David Bowiele.