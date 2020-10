Täna Jazzkaarel: Raul Ukareda kummardus Jimi Hendrixile

Oma visiooni muusikast kirjeldab Ukareda kui sügavat igatsust ja lootust millegi tabamatu järele. Oma suurimaks muusikaliseks eeskujuks peab Ukareda legendaarset Jimi Hendrixit, kelle maine teekond sai läbi samal aastal, kui Rauli oma algas. Samal, 1970. aastal ilmus ka Hendrixi viimane, ikooniline kontsertalbum «Band of Gypsys». Nende kokkusattumuste 50. aastapäeva tähistamiseks esitatakse kontserdil Hendrixi album «Band of Gypsys 50» tervikuna ja värskes võtmes.

Ukareda mäng on alati kirglik ja keskendunud ning ta on oodatud muusik paljudes eesti ansamblites. Suurimat edu on Ukareda saavutanud ansambliga Compromise Blue, millega esineti juba 1990ndate aastate alguses mainekatel Euroopa ja Ameerika festivalidel. Hendrixi loomingu austajatel on võimalus kuulda oma lemmikpalu värskelt elavas võtmes ja uutele avastajatele tuuakse tänasesse päeva bluusi-ajastu kõrvetav hiilgus.