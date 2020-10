Marko Matvere kehastab uues põnevussarjas terroristi

«Tulejoonel» on põnevik ja perekonnadraama, milles rulluvad lahti teravad kaasaegsed teemad ja uudsed tegelased. Sarja keskmes on Marko Matvere kehastatav 57-aastane Jakob Sommer, kelle töö- ja eraelu on karidele jooksnud. Kõrvaltvaatajaile sõbraliku ja rahulikuna näiv vanaisa tunneb ühel hetkel, et maailm tema ümber on jäänud võõraks ning ta otsustab seda plahvatusohtliku missiooniga «parandama» hakata. Pealinna oma hirmuvalitsuse all hoidvat pommimeest asub jälitama noor kaitsepolitsei tippuurija, keda kehastab Kaspar Velberg. Lisaks teevad sarjas kaasa Sten Karpov, Liis Lass, Saara Pius, Karin Tammaru jt. Eesti tippnäitlejad.