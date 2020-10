Tulekul on erakordne puhkpilliorkestri kontsert

Puhkpilliorkestri muusika on Eestis umbes 200-aastase ajalooga. Valdkond on saanud laulupeo toel palju hoogu, hetkel tegutseb Eestis umbes sadakond kollektiivi. Neljapäeval, 15. oktoobril saab valdkond Eesti mõistes väga olulise tõuke - kõlab 8 esmaettekannet sümfoonilisele puhkpilliorkestrile, kellele siinmail eriti uut muusikat ei kirjutata.

Et tegemist on valdkondlikus mõttes erakordse ettevõtmisega, siis maastiku esile tõstmiseks ja avamiseks on kontserdi eel ja vaheajal võimalik tutvuda nii kõigi kontserdil kõlavate kui ka Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi välja pandud ajalooliste partituuride/käsikirjadega. Valitakse publiku lemmik, kontserdi lõpus kuulutatakse välja ka rahaline autoripreemia, mille annab üle Eino Tambergi lesk Maire Tamberg. Õhtu kulgu juhivad helilooja Liisa Hirsch ja trombonist Johannes Kiik.