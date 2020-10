Sõltumatu Tantsu Lava loeng-töötuba avab nüüdistantsu tähendust

17. oktoobril ootab Sõltumatu Tantsu Lava kõiki loeng-liikumistöötuppa «Tants kui kaasaja väljendus – minevikust tänapäeva». Tegemist on uue töötoa formaadiga STLis, mis on mõeldud just neile, kes ihalevad rohkem teada saada tantsu ajaloo kohta ning kohe seda kõike ka praktikas proovida. Töötoas tutvustatakse kaasaegset tantsukunsti läbi tantsuvaldkonna mõjukate isikute ja koreograafide – moderntantsu rahvusvahelistest pioneeridest Isadora Duncanist, Rudolf van Labanist, Pina Bauschist meie oma kaasaegsete tantsukunstnike Mart Kangro, Renate Keerdi, Karl Saksa ja ZUGA Ühendatud Tantsijateni.

Sõltumatu Tantsu Lava loominguline juht Triinu Aron: «Paljud on kuulnud kontaktimprovisatsioonist, aga mida see ikkagi täpselt tähendab ning kus kohast see alguse on saanud, seda ei tea paljud. Kui vaadata 1972. aastast videot, mis Youtube’is leitav, võiks arvata, et tegemist on Müncheni olümpiamängude maadluse finaalmatšiga. Aga ei, see on kontaktimprovisatsiooni alusepanija Steve Paxtoni esimene tantsuetendus, kus mängust, müramisest ja maadlusest sai vaatemäng publikule. Kontaktimprovisatsioon kaasaegse tantsu tehnikana teeb sügava kummarduse võitluskunstidele, seltskonnatantsudele, spordile kui laste mängudele, millest Paxton on saanud ammendamatut inspiratsiooni. Töötubade sarja eesmärk ongi tantsualaselt harida ning teha seda huvitavamas vormis kui lihtsalt kuulamine. Õpitut saab kohe kohapeal ka järele proovida.»

Töötuba «Tants kui kaasaja väljendus – minevikust tänapäeva» koosneb teoreetilisest ülevaatest ning praktilisest liikumise osast. Osaleda saab individuaalselt, kuid võimalik on kutsuda töötuba ka koolitundi või tulla klassi või grupiga Sõltumatu Tantsu Lavale. Nii nagu kõik STL-i töötoad on mõeldud antud valdkonnas algajatele liikujatele ega eelda varasemat kogemust, sobib ka see töötuba osalemiseks kõigile, kel huvi ega eelda varasemaid teadmisi ega praktikat antud teemal.

Töötuba viivad läbi Evelyn Tuul ja Maria Uppin-Sarv.

Evelyn Tuul on aastal 2010 lõpetanud BA Coventry Ülikooli Dance and Making Performance erialal, läbinud edukalt New Yorgis Jose Limón Professional Studies programmi, 2 aasta jooksul peale seda elanud Londonis vabakutselise tantsijana ja osalenud erinevates projektides. 2012-2014 läbinud iga aastaselt Jose Limoni õpetaja koolitusi nii Šveitsis, Inglismaal, kui New Yorgis. Eestis õpetanud Viljandi Kultuuriakadeemias ja erinevates tantsukoolides.

Maria Uppin-Sarv on tantsija, koreograaf ning tantsuõpetaja, keda huvitab töö erinevate stiilide ja liikumisvõimalustega. Ta on õppinud koreograafiat Tallinna Ülikoolis ning moderntantsu New Yorgis José Limón Dance Schoolis. Hetkel õpetab ta Tallinna Balletikoolis ja tantsuansamblis Lee ning osaleb tantsijana erinevates lavastustes.