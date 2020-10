Bela Tarri maratonfilm linastub Sõpruses

Mustvalge ja ülipikkade kaadritega ülesvõetud film kestab 439 minutit ehk üle seitsme tunni. «See ongi õige pikkus. Olen teinud ka viieminutilise filmi, mis oli samuti ­üsna sügava sisuga ja võimas. Kui usun, et midagi peab kestma seitse tundi, siis ta ka on seitse tundi. Rääkisime enne kirjandusest - näiteks haiku on lühike luuletus, vaid paar värssi, kui aga lugeda Lev Tolstoi «Sõda ja rahu», on see hoopis aeganõudvam tegevus. Milles siis küsimus?» ütles režissöör 2008. aasta Tõnu Karjatsele antud intervjuus (ilmus Eesti Ekspressis).