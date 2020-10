Kellerteatri lavastused ja loengud jõuavad kodudesse

Kellerteater on asunud koos Still Frame’iga hoogsalt edasi arendama kevadise sulgemise ajal avastatud virtuaalteatri kanalit kellerteater.television.ee. Nüüdseks juba hübriidvormina, kus publik on nii saalis kui ka kodus ekraanide ees. Otseülekanded Kellerteatri loengutest ja lavastusest on menukad ning teatri missiooniks on, et kõik, kes kardavad nakatuda, ei peaks teatrist loobuma, vaid saavad teatrit vaadata nüüd kodus ekraani ees.