HALLi techno-peole teeb visiidi Dr. Rubinstein

Dr. Rubinstein on nakkava energiaga plaadikeerutaja, kelle settide iseloomustuseks saab kasutada märksõnu hüpnootiline acid, 90ndate reivid, mahlased breakbeat’i bassiliinid ning pumpavad techno-biidid. Venemaal sündinud, Tel Avivis elades reivipisikusse nakatunud, seejärel Berliini kolinud ning seal juba regulaarselt selliste ööklubide nagu Berghain ja ://about blank pulti sattunud Rubinstein otsib muusikas alati seda «erilist tunnet». Midagi, mida kogeda ise ning jagada kõigi nendega, kes tema setti kuulama on tulnud. «Kui muusika on õige, võid sa kõik muu unustada ning lihtsalt mitte millelegi mõtlemata tantsida. Minu jaoks on see parim tunne maailmas, miski, mis loob täieliku õnnetunde,» sõnab ta.