Wolfredt esitleb laupäeval Tallinnas uut albumit

Wolfredt sai alguse kui Margus Voolpriidu (Dreamphish, Pia Fraus, Jan Helsing) sooloprojekt, kuid on oma kolmandaks albumiks arenenud neljaliikmeliseks ansambliks. Wolfredtil on seni ilmunud kaks albumit - «Lullabies To Vilhelmine» (Seksound, 2013) ja «Neverno» (Seksound, 2016). Kolmas album «Tides» ilmus 18. septembril rahvusvaheliselt plaadifirmade Moment Of Collapse Records ja Somewherecold Records alt.

Wolfredti kolmas album «Tides» on inspireeritud elu hoovustest, selle igavesest ringkäigust, tõusust ja mõõnast. Albumile on kogutud seitse pala, milles ilusad ruumilised kitarrihelid võivad hetkega muutuda massiivseks müraseinaks ja vastupidi. Kui eelmistel albumitel segunes Wolfredti post-rock tiksuva elektroonikaga siis nüüd on kuulda klassikalise rokikvarteti dünaamilist ja naturaalset kahurväge.

Kaschalot on Tallinna instrumentaalset math/post rock'i viljelev nelik. Nende muusikas on melanhoolia ja popi piirimail kõlavad kitarrimeloodiad segatud ideaalselt raskete kitarririffide ja trumminüpeldamistega ning mitmekesiste loo struktuuridega. Nende debüütalbum «Whale Songs» ilmus 2018. aasta oktoobris.