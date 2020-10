Eriline võimalus kohtuda Beethoveni ja tipp-pianistidega

Sofia Khvichia, Madis Aasalo ja Carita Irjas. FOTO: Eesti Kontsert

Madis Aasalo: uskumatu, et saan mängida laval, kus on esinenud Deniss Matsujev ja András Schiff!

Noored esinejad valiti festivali kontserdile eelvalikul septembris. Nad said siis mitmeid tunde veeta meie esinduskontserdimajas proovide, oma ettekande ja üksteise kuulamisega, mis juba iseenesest oli inspireeriv.

Kontserdile valiti esinema Tallinna Muusikakeskkoolist Maria Kapten (õpetaja Jekaterina Rostovtseva) ja Viola Asoskova (õpetaja Jekaterina Rostovtseva ja Peep Lassmann), Carita Irjas ja Mikk Mälgand (mõlema õpetaja Martti Raide), Marii Heleen Matesen (õpetaja Piret Habak), Mattias Heina (õpetaja Kersti Sumera), Sofia Khvichia (õpetajad Marja Jürisson ja Age Juurikas) ja Margot Salumets (õpetajad Reet Ruubel ja Peep Lassmann), G. Otsa nim. Tallinna muusikakoolist Sandra Ivask (õpetaja Inga Arro), Marc-René Šmits (õpetaja Ia Remmel) ja Madis Aasalo (õpetaja Ralf Taal). Noorte kavas kõlavad Beethoveni, Mozarti ja Haydni teosed.

Küsisin mõnelt noorelt mängijalt, mida tähendab neile võimalus esineda sellisel suurel rahvusvahelisel festivalil. Carita Irjas, kes on ka juba paljude konkursside laureaat räägib: «See tähendab mulle palju, sest see on võimalus, mida igaüks kogeda ei saa. Olen Estonia kontserdisaalis paar korda juba mänginud, aga seekord teeb esinemise eriliseks just sellel festivalil osalemine. See oli suur nauding, kõla on saalis eriline ja tuleb kuulsa pianisti tunne, mis mulle väga meeldib. Kuna saal on suur, siis saab nautida mõnuga oma esinemist ja mängida ennast välja.»

Otsa kooli õpilane Madis Aasalo, kellel on samuti juba pagasis head tulemused nii kodumaistel kui rahvusvahelistel konkurssidel ütleb, et Estonia kontserdisaal on talle alati tundunud Tallinna ja ka kogu Eesti klassikalise muusika südamena, kus esinemisest ei osanud ta väiksemana unistadagi.

«Siiani on ääretult veider mõelda, et saan mängida samal laval samal klaveril, millel on mänginud Deniss Matsujev ja András Schiff!» TMKK abiturient, säravaid tulemusi näidanud ning ka hiljutise Eesti pianistide konkursi finalist Sofia Khvichia kommenteerib: «Olen väga õnnelik, et sain võimaluse olla osa sellest tähtsast üritusest. See on alati väga suur au esineda Estonia kontserdisaalis ning jagada lava teiste andekate pianistidega.»

Klaverifestivali ja Eesti muusikaelu kohta arvab Madis Aasalo, et see on meie väikesest rahvaarvust hoolimata kirev ja klaverifestivalil on selles rikkuses rahvusvahelist kaalu andev roll. «Klaverimängija ja klaverimuusikaarmastajana on mul eriti hea meel, et Eestis on festival, mis toob nädala jooksul lavale niivõrd palju häid pianiste!»

Carita Irjase meelest on klaverifestival tähtis, sest inimesed saavad nii klaverimuusikaga rohkem tutvuda, saada uusi kontakte ja esinejad saavad ägeda kogemuse. «Noored, kes plaanivad kontserte kuulama minna, võivad just sealt leida inspiratsiooni, et hakata ka ise muusikaga tegelema. Suured tänud festivali korraldajatele, sest ilma nendeta mul seda võimalust ei oleks!»

Sofia Khvichia sõnul on klaverifestival muusikaelus väga tähtsal kohal: see ühendab muusikuid, tutvustab meile silmapaistvaid pianiste nii Eestist kui välismaalt. «Mulle isiklikult annavad sellised üritused palju inspiratsiooni harjutamiseks ja oma eesmärkide saavutamiseks!»

Selle kohta, mis festivalil eriti huvitab ja keda nad plaanivad kuulama minna räägivad noored muusikud - Sofia Kchvichia: «Võimalusel külastaks kõiki kontserte, aga eriti huvitav tundub minu jaoks Lucas Debargue’i kontsert, mida lähengi kolmapäeval kuulama.»

Carita Irjas: «Olen juba ostnud pileti klaverifestivali avakontserdile, kus esinevad Age Juurikas ja Maksim Štšura. Mõlemad on väga andekad pianistid ja loodan kontserdilt saada inspiratsiooni oma edaspidisteks tegevusteks. Soovitan kõigil minna kuulama vähemalt ühte klaverifestivali kontserti ja luban, et te ei kahetse!»