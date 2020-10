Vana-Egiptuse avanädal lõi Kumus uue külastajarekordi

«Loomulikult on meil hea meel, et Vana-Egiptuse teema nii paljusid kõnetab,» ütleb Kumu direktor Kadi Polli. «Sellise suurejoonelise rahvusvahelise näituse korraldamine on olnud paras väljakutse, sest praegune aeg on ju ettearvamatu. Aga inimesed on meid usaldanud ning panustame omalt poolt jätkuvalt, et lisaks meeldejäävale näituseelamusele oleks muuseumikülastus igati turvaline.